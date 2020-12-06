«Сампдория» — «Милан»: прогноз и ставка на матч 10-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.80.

«Милан» продолжает кромсать соперников во всех турнирах. Единственным камнем преткновения стал французский «Лилль», которого «россонери» не смогли обыграть в текущем розыгрыше Лиги Европы ни у себя дома (0:3), ни во Франции (1:1). Но в остальном полный порядок, ведь за 17 игр они потерпели всего одно поражение.



В родном чемпионате Италии «дьяволы», набрав за девять туров 23 очка, возглавляют турнирную таблицу. Получилось отпраздновать семь побед и скатать две ничьи. Отрыв от соседа — «Интера» — составляет ровно пять пунктов, хотя дальше разброс скромнее, плотность таблицы в целом велика.



Добились успеха миланцы и в Лиге Европы — перед заключительным туром обеспечили себе выход в 1/16 финала, набрав за пять игр 10 очков. У «Лилля» на один балл больше, но зато чешская «Спарта» отстаёт на четыре пункта, а шотландский «Селтик» — на все девять. Последняя игра группового этапа у итальянской команды в Чехии, шанс наверняка получат резервисты.



Любопытно, что подопечные Стефано Пиоли неплохо обходятся и без прекрасного Златана Ибрагимовича, который ранее получил повреждение. В отсутствие шведа они провели уже три игры, в которых забили семь голов. Четыре из них пришлись на прошлый поединок с «Селтиком» (4:2). Проблем с результативностью, как видно, нет.



У «Сампдории» же в пяти последних матчах 10 пропущенных мячей, справиться с мощной атакой «Милана» будет очень тяжело. А потому мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.80. Статистика личных встреч на нашей стороне, ведь миланцы добыли шесть побед за девять предыдущих выездов в Геную».