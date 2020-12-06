«Севилья» — «Реал»: результат матча 5.12.2020, кто выиграл, какой счёт

«Севилья» принимала мадридский «Реал» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, Винисиус Жуниор в подкате чуть-чуть коснулся мяча, но это смутило голкипера хозяев Яссина Боно — мяч от его рук отскочил за линию ворот, и был записан автогол.



Эксперты не видели фаворита: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.73. Успех «Реала» оценивался в 2.75. С 1000 рублей можно было выиграть 2750 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.16, «обе забьют — нет» — за 2.25, автогол — за 8.00, победа «Реала» с разницей в один мяч — за 4.50.