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Биатлон сегодня: расписание гонок 6 декабря, во сколько начало, где покажут

Биатлон сегодня: расписание гонок 6 декабря, во сколько начало, где покажут
Ставки / Прогнозы 0

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) проходит второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет Матч ТВ.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований

6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины
17:15 — гонка преследования, женщины

В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.

В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

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