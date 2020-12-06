«Ростов» — «Уфа»: где будет трансляция, во сколько начало матча, смотреть онлайн
Сегодня, 6 декабря, состоится матч 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал Матч Премьер.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.
Букмекеры уверены, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.24, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80.
«Ростов» — «Уфа». Прогноз: Карпин бросится в погоню за «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
«Уфа» одержала первую победу с середины августа и ушла с последнего места, но развить успех не удастся.
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:25
-
07:14
- 5 декабря 2020
-
23:43
-
23:14
-
23:09
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам