«Ростов» — «Уфа»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча РПЛ 6.12.2020, какой канал
Сегодня, 6 декабря, состоится матч 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал Матч Премьер.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.
Букмекеры уверены, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.24, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80.
«Ростов» — «Уфа». Прогноз: Карпин бросится в погоню за «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
«Уфа» одержала первую победу с середины августа и ушла с последнего места, но развить успех не удастся.
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