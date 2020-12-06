«Динамо» — «Арсенал»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
Сегодня, 6 декабря, состоится матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.1 0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
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Бело-голубые наверняка сделали выводы, а туляки сейчас находятся в плачевном состоянии.
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