«Динамо» — «Арсенал»: прямая трансляция матча, какой канал покажет

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч Премьер.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.1 0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

«Динамо» — «Арсенал». Прогноз: Шварц, Шунин и Лесовой извинятся за разгром от Карпина Бело-голубые наверняка сделали выводы, а туляки сейчас находятся в плачевном состоянии.