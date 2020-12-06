ЦСКА — «Химки»: эксперты оценили шансы команды Гончаренко догнать «Зенит» и «Спартак»

6 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
В случае победы красно-синие догонят «Зенит» и «Спартак» по количеству набранных очков.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
- 6 декабря 2020
-
08:00
-
07:45
-
07:25
-
07:14
- 5 декабря 2020
-
23:43
-
23:14
-
23:09
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:45