ЦСКА — «Химки»: трансляция матча РПЛ, какой канал покажет
Сегодня, 6 декабря, состоится матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч Премьер.
В случае победы красно-синие догонят «Зенит» и «Спартак» по количеству набранных очков.
Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.
Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
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Новичок РПЛ добыл четыре победы в пяти последних турах, а ЦСКА сейчас явно на спаде.
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