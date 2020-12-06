«Тоттенхэм» — «Арсенал»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, когда начало

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Оkkо Спорт.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев — поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён букмекерами в 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.



Букмекеры не уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.50.