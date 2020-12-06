Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.22.

«Динамо» нужно как-то отреагировать на неудачную игру в Ростове. Все-таки проигрыш 1:4 довольно чувствителен, хотя не сказал бы, что команда играла совсем плохо. Индивидуальные ошибки привели к тому, что два пенальти назначили в ворота «Динамо». После этого команда немножко поплыла. Но, кстати, все равно в концовке один мяч забили.

Последний матч в году перед своими болельщиками. Нужно выжать максимум. Мы видели, как «Динамо» может при новом тренере играть у себя дома. «Арсеналу» будет непросто противостоять такому футболу.

«Арсенал» находится в зоне стыковых матчей, и ему нужно выгребать. А пока не очень получается. Да, не проиграли «Зениту», но это всего 1 очко. «Локомотиву» тоже по глупости проиграли. Нет матча, от которого можно было бы оттолкнуться, получив позитивный заряд.

«Динамо» претендует на еврокубки, по составу интереснее «Арсенала», да и фактор своего поля может сыграть. Поставлю на «Динамо» с форой (-1)".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020