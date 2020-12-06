«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.22.

«Динамо» нужно как-то отреагировать на неудачную игру в Ростове. Все-таки проигрыш 1:4 довольно чувствителен, хотя не сказал бы, что команда играла совсем плохо. Индивидуальные ошибки привели к тому, что два пенальти назначили в ворота «Динамо». После этого команда немножко поплыла. Но, кстати, все равно в концовке один мяч забили.



Последний матч в году перед своими болельщиками. Нужно выжать максимум. Мы видели, как «Динамо» может при новом тренере играть у себя дома. «Арсеналу» будет непросто противостоять такому футболу.



«Арсенал» находится в зоне стыковых матчей, и ему нужно выгребать. А пока не очень получается. Да, не проиграли «Зениту», но это всего 1 очко. «Локомотиву» тоже по глупости проиграли. Нет матча, от которого можно было бы оттолкнуться, получив позитивный заряд.



«Динамо» претендует на еврокубки, по составу интереснее «Арсенала», да и фактор своего поля может сыграть. Поставлю на «Динамо» с форой (-1)".