«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.22.
«Динамо» нужно как-то отреагировать на неудачную игру в Ростове. Все-таки проигрыш 1:4 довольно чувствителен, хотя не сказал бы, что команда играла совсем плохо. Индивидуальные ошибки привели к тому, что два пенальти назначили в ворота «Динамо». После этого команда немножко поплыла. Но, кстати, все равно в концовке один мяч забили.
Последний матч в году перед своими болельщиками. Нужно выжать максимум. Мы видели, как «Динамо» может при новом тренере играть у себя дома. «Арсеналу» будет непросто противостоять такому футболу.
«Арсенал» находится в зоне стыковых матчей, и ему нужно выгребать. А пока не очень получается. Да, не проиграли «Зениту», но это всего 1 очко. «Локомотиву» тоже по глупости проиграли. Нет матча, от которого можно было бы оттолкнуться, получив позитивный заряд.
«Динамо» претендует на еврокубки, по составу интереснее «Арсенала», да и фактор своего поля может сыграть. Поставлю на «Динамо» с форой (-1)".
- 6 декабря 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30