«Ростов» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Уфа».

Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Ростова» за 4.40.

«Уфа» будет стараться развить успех, которого она добилась в матче с «Тамбовом». Очки очень нужны уфимцам, чтобы хотя бы с надеждой уйти на зимнюю паузу. Но «Ростов» — это не та команда, которой можно легко забить четыре, тем более в выездной игре. Тем более «Ростов» сам яркий матч только что выдал, выиграв у «Динамо» 4:1.



Но здесь другого футбола я жду, честно говоря. Понятно, что «Уфа» не будет играть так, как «Динамо». Уфимцы сядут глубоко в оборону, будут отбиваться. И «Ростову» будет значительно тяжелее найти зоны для врываний. В позиционной атаке у «Ростова» тоже есть проблемы.



Мне видится, что первый тайм получится ничейным, скорее всего, вообще без голов. Но по мере того, как команды начнут уставать, скажется класс ростовчан, и они дожмут соперника. Рискну предложить вариант «ничья в первом тайме/победа «Ростова» в матче».