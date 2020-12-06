ЦСКА — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Химки».

Ставка: тотал меньше 2 гола за 3.13.

«Мы видели этот ужас в четверг. ЦСКА снова не то что не выиграл в Лиге Европы, а проиграл на своем поле, не сумев забить. За три игры у себя ЦСКА ни разу не забил клубам, которые вряд ли можно считать сильнее. Мало мысли в атаке, неправильное движение. Чалов совсем деградировал. Эджуке вышел и замерз, вообще не понимал, куда он попал и зачем. Гайч вышел на тайм: ничего полезного не сделал, не пробил, не выиграл ни одного единоборства…



Сложный матч будет и с «Химками». Тем же игрокам придется что-то придумывать. Тоже будет морозная погода. А «Химки» сейчас в порядке. При Черевченко серьезно добавили в организации. Есть еще и опытные футболисты, которые стали лидерами. Для того же Глушакова принципиальный матч будет. «Химки» уже обыграли «Ростов», «Рубин». Команда опасная, понимающая, как ей нужно строить игру ради достижения результата.



Честно, не жду голов от этого матча. «Химки» сосредоточатся на обороне. А ЦСКА почти перестал забивать. Один мяч за матч для него предел. Поэтому моя ставка — «тотал меньше 2 мячей».