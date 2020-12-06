«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.92.

«Екатеринбуржцы потерпели семь поражений подряд. Конца и края их кризису пока не видно. Команда устала эмоционально, имеет проблемы с «физикой», полностью растеряла правильный игровой баланс между атакой и обороной.



Почти не заметны легионеры, а Павел Дацюк в свои 42 года не двужильный, чтобы тащить на себе всех остальных. Вдобавок ко всем несчастьям плохо выглядит вратарь Якуб Коварж, а его молодой сменщик Владимир Галкин к уровню КХЛ только привыкает.



Одна победа хотя бы на жилах способна вдохнуть жизнь в спотыкающийся «Автомобилист». Но его соперник сейчас смотрится предпочтительнее. «Ак Барс» был на удивление плох только в двух недавних матчах с «Авангардом» (0:3, 0:3), но в остальных играх свои очки берет уверенно. В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. Тогда казанцы имели преимущество и одержали победу (3:0) в солидном стиле. Не вижу причин, по которым они оступятся сегодня. Победа «Ак Барса» в основное время».