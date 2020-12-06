ЦСКА — «Химки»: прогноз Алексея Андронова на матч 17-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Химки».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.77.

«Матч довольно интересный, учитывая фиаско армейцев в Лиге Европы (команда не смогла в домашних матчах ни одного мяча забить), учитывая отсутствие Виктора Гончаренко на скамейке запасных и хорошую игру «Химок» в последнее время. Мне кажется, сама ситуация подталкивает ЦСКА к тому, что надо сконцентрироваться на чемпионате. Нужно постараться больше не допускать каких-либо ошибок, ненужных потерь очков, тем более что два конкурента выиграли с одинаковым счетом 5:1. ЦСКА прекрасно понимает, что буксовать сейчас нельзя. Думаю, мотивация будет предельной.



Когда-нибудь нападение армейцев должно прорвать. Невозможно постоянно бить по 25–27 раз по воротам и ничего не забивать. Жду от ЦСКА результативного футбола. Мне кажется, достаточно хорошая ставка — «победа ЦСКА с форой (-1) с расходом».