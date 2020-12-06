«Ростов» — «Уфа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 17-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Уфа».

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.75.

Жёлто-синие в полном порядке. Целый ряд ключевых футболистов удалось выгодно продать, взамен приобрели нескольких молодых игроков. Вроде бы результаты должны были просесть, однако получается совсем наоборот. Три победы в последних четырёх турах, причём единственное поражение потерпели от ЦСКА (0:2). Да и там при 0:1 Роман Ерёменко не реализовал пенальти.



В остальных случаях выжимали максимум, хотя календарь никак нельзя назвать простым. Досталось «Спартаку» (1:0), «Рубину» (2:0) и «Динамо» (4:1). Где-то, конечно, подопечным Валерия Карпина везло, да и возможность готовиться в недельном цикле помогает. Но все результаты оказались по делу.



29 очков в 16 поединках, четвёртое место. До тройки лидеров не хватает трёх пунктов. «Динамо» отстаёт на два балла, все остальные — как минимум на четыре. Результативность в порядке, пропускают в последнее время немного. Расцвёл Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз неделю назад оформил хет-трик. Красота.



Правда, выпал японец Кенто Хашимото, по-прежнему отсутствуют Павел Мамаев и Алексей Козлов. Потери заметные, но ближайший соперник заметно уступает по уровню исполнителей. «Уфа» неделю назад добыла первую победу с середины августа, разгромив в родных стенах «Тамбов» (4:0).



Справедливости ради, «волки» из-за больших долгов по зарплате всерьёз подумывали о бойкоте. Кроме того, ещё в первом тайме они остались в меньшинстве, а после перерыва не реализовали пенальти. В общем, гордиться клубу из Башкортостана особенно нечем. Ладно хоть с последнего места ушли.

Теперь они располагаются на 15-й строчке, отставая от зоны стыков на два балла. Уровень исполнителей крайне скромный, нынешний «Ростов» выглядит интереснее даже по именам. А главное — гораздо слаженнее прессингует и куда реже ошибается в обороне. П1 за 1.78 — рабочий вариант.



Также можно рассмотреть тотал больше 2 гола за 1.75. «Уфа» достигает планки в два мяча на протяжении пяти туров, а подопечные Валерия Карпина довольно часто забивают. На пару-тройку голов мы тут вполне можем рассчитывать. Ожидаем чего-то в духе 2:1 или 2:0.