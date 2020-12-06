«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Англии

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на центральный матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 26.5 фолов за 1.87.

«В этом сезоне в АПЛ перед стартом 11-го тура удалось провести 98 матчей. В среднем за игру арбитры фиксировали 23,15 фола. По итогам предыдущего сезона среднее значение нарушений правил за матч составляло 21,46. Букмекер выкатил планку тотала на отметке 26,5. Это явно больше и текущего, и прошлогоднего показателя. Видимо, конторские аналитики сделали надбавку по фолам из-за принципиального статуса матча. Мне кажется, это ошибочное решение.



Давайте внимательно рассмотрим индивидуальные характеристики команд. По сравнению с другими клубами и «Тоттенхэм», и «Арсенал» значительно реже вступают в отбор мяча и ведут сражения на втором этаже. По моим расчетам при такой плотности борьбы стоит ожидать от 14 до 19 фолов. По сравнению с букмекерскими 26,5 запас получается огроменный.



Осталось проверить, какой арбитр будет обслуживать матч. На поединок «Тоттенхэм» — «Арсенал» назначена бригада во главе с Мартином Аткинсоном. От среднестатистических судей АПЛ он отличается самую малость в сторону более редкого фиксирования мелких нарушений правил. Поэтому мой прогноз на количество фолов не меняется: я ожидаю диапазон от 14 до 19. Так что смело играем тотал меньше 26.5».