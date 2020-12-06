«Вильярреал» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч 12-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Эльче».

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67.

«Во встрече двух команд из автономного сообщества Валенсия я не жду слишком много голов. «Эльче» — одна из самых низовых команд Примеры, а ее лучший бомбардир Лукас Бойе не сыграет из-за дисквалификации.



У «Вильярреала» же травмированы три футболиста из группы атаки – Карлос Бакка, Пако Алькасер и Мой Гомес. Плюс «подводники» в четверг потратили силы на игру Лиги Европы в Турции. «Вильярреал» хоть и не проигрывает 13 матчей подряд, но уже четыре игры как забивал не более одного гола. Поэтому я выберу ставку на то, что «Вильярреал» не проиграет при тотале меньше 3.5 мячей».