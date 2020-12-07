«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Уфе

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.72.

Зелёные находятся не в лучшем состоянии. Три поражения в четырёх поединках, хотя тут нужно сделать скидку на сложный календарь. Уступили СКА (2:3 Б), «Йокериту» (1:3 при сильно усечённом составе) и московскому «Динамо» (0:3). Единственную победу добыли над «Автомобилистом» (1:0), который к зиме резко просел.



Впрочем, у падения результатов есть объективные причины. Никита Сошников добился-таки обмена, плюс сразу несколько хоккеистов отправились в молодёжную сборную России для подготовки к МЧМ. Вдобавок ко всему с 22 ноября на лёд не выходил Юха Метсола. Даниил Тарасов старался и порой выручал, но по общему уровню он финну, конечно, уступает.



Есть и хорошая новость. Накануне Метсола наконец-то вернулся в заявку. Следовательно вот-вот можно ожидать его появления на льду, что должно придать уверенности обороне. Соперник вроде бы сильный, однако «Салават Юлаев» в последнее время играет с ним на удивление успешно.



«Металлург» пережил кошмарный период и добыл четыре победы кряду. Сперва восстал из пепла с «Нефтехимиком» (6:4), затем попались оппоненты посерьёзнее. 4:2 с «Торпедо», 6:2 с «Динамо», 2:1 со СКА. Как видно, результативность пошла в гору, а ведь в ноябре каждая шайба давалась с колоссальным трудом, хотя бросков была уйма.



Пожалуй, на стороне хозяев два фактора — свой лёд и история противостояния. Две победы и поражение в овертайме в трёх последних случаях, всякий раз пропускали строго по одной шайбе. Непосредственно по игре в декабре ММг смотрится бодрее, а Метсола после долгого простоя вряд ли выйдет в оптимальном состоянии.



И третий фактор. Подопечные Ильи Воробьёва не играли с 3 декабря, то есть имели на восстановление 3,5 дня. А вот уфимцы в субботу до последнего пытались пробить Александра Ерёменко. Разница в свежести рискует проявиться. Потому сыграем против линии. Х2 за 1.72 — вариант попроще, П2 с нулевой форой за 2.23 — посмелее.