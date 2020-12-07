«Сочи» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 17-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат».

Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95.

«Ахмат» сейчас чертовски хорош. Футболисты притёрлись к новому тренерскому штабу, тот определился с оптимальными сочетаниями. И понеслась. Всего одно поражение в восьми турах — 0:3 от «Ростова». Там был не реализованный Мелкадзе пенальти, удаление Швеца. Два из трёх голов пропустили в компенсированное время, так что счёт обманчив.



Смогли одолеть «Урал» (2:0), «Уфу» (3:1), «Краснодар» (2:0) и «Тамбов» (1:0). Скатали ничьи с «Рубином» (1:1), «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0). Игра смотрится, моменты создаются. Те же нули с «железнодорожниками» получились незаслуженными, обе команды имели достаточно остроты.



«Сочи» не играл на ноль с первой половины сентября. С тех пор — девять поединков РПЛ с пропущенным мячами. В восьми из которых доезжала ставка «обе забьют». На наш взгляд, логичнее играть против линии. Грозненцы обрели уверенность и не опускаются ниже определённой планки вне зависимости от соперника и места проведения встречи.



Вариантов достаточно. Для экспресса сгодится классический Х2 за 1.59. Мы бы выбирали между ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95 и П2 с нулевой форой за 2.13. «Ахмат» вплотную подобрался к топ-5 и не намерен останавливаться.