«Сочи» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 17-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат».
Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95.
«Ахмат» сейчас чертовски хорош. Футболисты притёрлись к новому тренерскому штабу, тот определился с оптимальными сочетаниями. И понеслась. Всего одно поражение в восьми турах — 0:3 от «Ростова». Там был не реализованный Мелкадзе пенальти, удаление Швеца. Два из трёх голов пропустили в компенсированное время, так что счёт обманчив.
Смогли одолеть «Урал» (2:0), «Уфу» (3:1), «Краснодар» (2:0) и «Тамбов» (1:0). Скатали ничьи с «Рубином» (1:1), «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0). Игра смотрится, моменты создаются. Те же нули с «железнодорожниками» получились незаслуженными, обе команды имели достаточно остроты.
«Сочи» не играл на ноль с первой половины сентября. С тех пор — девять поединков РПЛ с пропущенным мячами. В восьми из которых доезжала ставка «обе забьют». На наш взгляд, логичнее играть против линии. Грозненцы обрели уверенность и не опускаются ниже определённой планки вне зависимости от соперника и места проведения встречи.
Вариантов достаточно. Для экспресса сгодится классический Х2 за 1.59. Мы бы выбирали между ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95 и П2 с нулевой форой за 2.13. «Ахмат» вплотную подобрался к топ-5 и не намерен останавливаться.
- 7 декабря 2020
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:13
- 6 декабря 2020
-
21:37
-
21:30
-
20:32
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:55
-
17:46
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20