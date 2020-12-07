«Спартак» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.75.

После «Кубка Карьялы» москвичи выходили на лёд десять раз. В девяти случаях играть приходилось в гостях. Пока выезды были условными (в пределах Москвы и области), результаты оставались на привычном уровне. А вот дальше стало заметно хуже.



С 20 ноября подопечные Олега Знарка успели сыграть в Уфе, Нижнекамске, Сочи, Нур-Султане, Новосибирске и Хабаровске. Во-вторых, много травмированных. Некоторые игроки выпали на достаточно серьёзный срок, наработанные связки разрушились. В-третьих, сильно укоротилась скамейка, возможностей для ротации минимум.



В общем, ближе к концу турне нехватка движения и свежести бросалась в глаза. Вдобавок было много удалений, из-за чего приходилось тратить дополнительные силы. Могло бы выручить большинство, да только с реализацией лишнего тоже не ладилось. Отсюда и пришли скромнейшие три очка в шести встречах.



Финны после двух поражений подряд хлопнули СКА (2:1 Б) и «Салават Юлаев» (3:1). Уфимцам, правда, пришлось играть в сильно усечённом составе. Подопечные Лаури Марьямяки постепенно приближаются с «Локомотиву» и «Динамо». Больше того — по потерянным очкам они уступают только ЦСКА. Так что перспективы хорошие.



Проблем со свежестью быть не должно. На лёд не выходили аж со 2 декабря. Вроде бы шансы гостей справедливо смотрятся выше, но есть нюанс. В четырёх предыдущих гостевых поединках со «Спартаком» у них три поражения в основное время и победа в овертайме. При этом больше двух шайб ни разу не забили.



Понятно, что на фоне кадровых проблем перебегать «Йокерит» красно-белым не удастся. Состязаться в открытом хоккее со столь скоростным соперником сложно, а потому шансы зацепиться напрямую зависят от обороны. В принципе, пропускают подопечные Олега Знарка не так много. Провалились только в Хабаровске, но и там четыре шайбы из шести состоялись ближе к концу, когда сил не осталось.



Потому мы бы выбирали между ИТМ 2.5 шайбы «Йокерита» за 2.00 и общим тоталом меньше 5.5 гола за 1.75. Ждём довольно закрытую игру, при которой свободное пространство будет появляться редко.