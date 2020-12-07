«Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Фиорентина» — «Дженоа».

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.83.

К предстоящему поединку «Фиорентина» подходит без травм. Ожидается, что главный тренер Чезаре Пранделли будет иметь в своём распоряжении полностью подготовленный состав. А вот его ближайшему оппоненту Роландо Марану можно только посочуствовать.



Дело в том, что «Дженоа» останется сразу без нескольких ключевых игроков обороны. В лазарете находятся и, скорее всего, не сыграют крайние защитники Доменико Кришито и Давиде Дзапакоста. Также ожидается, что игру пропустит голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин (выступает на правах аренды) и центральный защитник Давиде Бираски.



На фоне кошмарного выступления в Серии А кадровые потери вовсе выглядят катастрофой. «Грифоны» в шести последних турах потерпели пять поражений с общим счётом 3:10. Также на этом отрезке получилось скатать одну ничью в дерби с нестабильной «Сампдорией» (1:1). Гордиться совсем нечем.



В турнирной таблице генуэзцы закономерно плетутся в зоне вылета с пятью баллами в активе. Хуже выступает разве что новичок «Кротоне», которому высший дивизион страны оказался не по зубам. Не помогает и купленный у «Ростова» Эльдор Шомуродов. В прошлой игре нападающий открыл счёт своим голам, но зацепиться за очки не получилось.



При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой «Фиорентины» за коэффициент 1.83. Результаты «Дженоа» даже не думают улучшаться, да и статистика личных встреч играет против неё. В 26 последних матах с фиолетовыми красно-синие одержали только три победы.