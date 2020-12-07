«Динамо» — «Арсенал»: какой счёт, как сыграли 06.12.2020, кто выиграл в матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин. Лесовой домчался до штрафной и пробил, Довбня грудью заблокировал мяч, а Кадири сделал неудачную скидку назад — Фомин подхватил мяч и пробил мимо Шамова.



Эксперты считали фаворитом хозяев — поставить на победу «Динамо» можно было с коэффициентом 1.80. С 1000 рублей выигрыш составил бы 1800 рублей. Успех «Арсенала» оценивался в 5.10. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.80.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 1.72, «обе забьют — нет» — 1.80, а победа бело-голубых всухую — за 3.20.