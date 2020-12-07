Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» — «Арсенал»: какой счёт, как сыграли 06.12.2020, кто выиграл в матче РПЛ

«Динамо» — «Арсенал»: какой счёт, как сыграли 06.12.2020, кто выиграл в матче РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин. Лесовой домчался до штрафной и пробил, Довбня грудью заблокировал мяч, а Кадири сделал неудачную скидку назад — Фомин подхватил мяч и пробил мимо Шамова.

Эксперты считали фаворитом хозяев — поставить на победу «Динамо» можно было с коэффициентом 1.80. С 1000 рублей выигрыш составил бы 1800 рублей. Успех «Арсенала» оценивался в 5.10. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.80.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 1.72, «обе забьют — нет» — 1.80, а победа бело-голубых всухую — за 3.20.

«Динамо» — «Арсенал». Прогноз: Шварц, Шунин и Лесовой извинятся за разгром от Карпина
Бело-голубые наверняка сделали выводы, а туляки сейчас находятся в плачевном состоянии.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020