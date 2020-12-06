ЦСКА — «Химки»: результат матча РПЛ 6 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма после навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, после чего Илья Кухарчук вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо Акинфеева. Спустя четыре минуты Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Чуть позже ЦСКА сравнял счёт усилиями Илья Шкурина, которому ассистировал Чидера Эджуке.

Поставить на победу ЦСКА можно было с коэффициентом 1.50. Успех «Химок» оценивался коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимались за 4.60: ставка в 1000 рублей принесла бы 4600 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.87, «обе забьют — за 1.95, а точный счёт 2:2 — за 18.00.