ЦСКА — «Химки»: как сыграли 06.12.2020, какой счёт, кто выиграл, какие ставки зашли

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма после навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, после чего Илья Кухарчук вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо Акинфеева. Спустя четыре минуты Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Чуть позже ЦСКА сравнял счёт усилиями Илья Шкурина, которому ассистировал Чидера Эджуке.
Поставить на победу ЦСКА можно было с коэффициентом 1.50. Успех «Химок» оценивался коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимались за 4.60: ставка в 1000 рублей принесла бы 4600 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.87, «обе забьют — за 1.95, а точный счёт 2:2 — за 18.00.
- 7 декабря 2020
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:13
- 6 декабря 2020
-
21:37
-
21:30
-
20:32
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:55
-
17:46
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20