«Тоттенхэм» — «Арсенал»: результат матча чемпионата Англии и сыгравшие прогнозы букмекеров

6 декабря в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч с участием «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала». Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 13-й минуте матча — нападающий хозяев Гарри Кейн выполнил передачу на Сон Хын Мина, который шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот. Это уже 10 гол 28-летнего южнокорейца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.



В добавленное к первому тайму время хозяева увеличили преимущество — Сон Хын Мин отдал пас под забегание Гарри Кейна, мяч после удара англичанина попал в перекладину и срикошетил в ворота.



Ставки на «Тоттенхэм» принимались с коэффициентом 2.10: с 1000 рублей можно было выиграть 2100 рублей. Успех гостей оценивался в 4.00. Ставки на ничью принимались за 3.64.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.00, «обе забьют — нет» — за 2.05, а победа «Тоттенхэма» всухую — за 4.20. Точный счёт 2:0 оценивался в 9.00.

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