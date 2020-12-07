«Сочи» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Ахмат» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: гол Бериши за 5.50.
«Очень сложно прогнозировать подобные матчи. Здесь и коэффициенты примерно одинаковые на победы обеих команд, и силы, в моём понимании, равны. И «Сочи», и «Ахмат» много хороших встреч выдали по ходу чемпионата, находятся в середине таблицы и хотят подняться выше. Все очки теряют. Но мне сложно отдать кому-то преимущество здесь.
Но приглянулась ставка на гол Бернарда Бериши. Дают аж 5.50. А Бериша в этом сезоне стал настоящим лидером «Ахмата», берёт игру на себя, обостряет, забивает, отдаёт, заводит трибуны в Грозном. Он сам из ничего может создать классный момент. Сумасшедшая скорость у него, за счёт которой Бериша легко обыгрывает соперников. И важный момент — он бьёт пенальти в «Ахмате». Учитывая, сколько сейчас пенальти назначают, то и здесь не исключено, что Бериша будет бить. Он и с игры в состоянии забить. Поэтому, на мой взгляд, это просто замечательный коэффициент для такой ставки», — сказал Титов.
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