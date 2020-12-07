«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.81.



«Итак, мы с вами снова на виртуальном рынке, за виртуальными весами, чтобы взвесить все плюсы и минусы соперников предстоящего матча. А заодно определить, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм чугуна. Теоретики скажут, что они весят одинаково. А практики порекомендуют уронить на голову с приличной высоты сперва килограмм пуха, а затем килограмм чугуна, и ощутить разницу собственной прической.



«Салават» вроде бы закончил валять дурака и начал играть, но весьма быстро все вернулось на круги своя. Теперь к предыдущим проблемам юлаевцы ещё и перестали забивать: четыре шайбы в четырёх последних матчах, и даже в единственно победном из этих четырёх шайба была заброшена в формате «три на три».



На противоположной чашке весов раздухарившаяся «Магнитка»: четыре шайбы нижегородцам, по шесть – «Нефтехимику» и московскому «Динамо». И только питерцам забито две, но и их хватило для победы. То есть «металлурги» демонстрируют весь спектр: надо, поиграем в открытый хоккей, хотите «сушилку» — можем и посушить.



То есть команда на очередном многоуровневом спаде принимает команду, находящуюся на многоуровневом подъёме и способную конкретно сейчас сыграть в любой предложенный хоккей. Причём, скорее всего, именно «Магнитка» будет предлагать хозяевам варианты. И выберет тот, который именно её наиболее устроит.



И какие при этом шансы у «Салавата»? Сдаётся мне, никаких. Уфимцы попробуют «засушить» всё живое, а может быть, даже сыграть на нулевую ничью. Потому что с нынешней игрой у них других вариантов нет. Но «Магнитка» так играть тоже умеет, а сейчас даже сильно лучше «Салавата». Поэтому если будет быстрая шайба гостей, то счёт будет, возможно, даже неприличный. Если быстрой шайбы не будет, возможно мучительное «бодание» до самой финальной сирены. Но в любом случае «Магнитка» победит и примерно с 80-процентной вероятностью сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников испортят возвращение Метсолы «Лисы» добыли четыре победы подряд и поднялись на четвёртое место Востока.