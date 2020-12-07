«Спартак» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 3.11.
«В последних шести матчах «Спартак» выглядел ужасно – пять поражений и только победа над «Сочи» в гостях (3:5). Но у южан своих проблем выше крыши, это один из самых нестабильных клубов КХЛ, поэтому победить его смог даже такой «Спартак».
Но посмотрите, что в Хабаровске с красно-белыми сотворил «Амур» — разгромил их со счётом 6:2. А как за неделю до этого «Спартак» попал на 2:5 в Нижнекамске?
Эти счета необъяснимы и неприемлемы для клуба, который претендует на что-то серьезное в этом сезоне. «Спартак» же как раз претендует на то, чтобы сделать шаг вперёд. Но пока мы видим только уныние.
И вот в Москву приезжает импортный клуб, который в последних двух матчах победил СКА в Питере (2:1 по буллитам) и справился с «Салаватом Юлаевым» в Хельсинки (3:1). Хотя там были подводные камни со стороны финских властей. Но победа есть победа.
Я бы в этом матче взял кэф 3.11 на победу «Йокерита» с разницей в две и более шайбы. Эмоциональное состояние у этих команд слишком разное, и я думаю, что финны своего не упустят. Тем более мы помним матч в октябре, когда «Йокерит» в Хельсинки просто уничтожил «Спартак» со счётом 7:1. Я пока не вижу, что красно-белые с тех пор стали радикально сильнее», — сказал Лысенков.
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