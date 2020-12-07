«Сочи» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат».



Ставка: победа «Сочи» за 2.58.



«Сочи» уже во втором сезоне в Премьер-Лиге взял курс на медали и еврокубки. Что сказать, у команды получился великолепный старт, но не хватило выдержки. Южане за 16 туров смогли добыть шесть побед и шесть раз сыграли вничью, что принесло 24 очка и девятую позицию в турнирной таблице.



«Барсы» забили 23 гола, при этом пропустили больше всех в первой десятке.



«Ахмат» стартовал в привычной для себя манере – выдал несколько скучных сухих поединков, но после 16 туров сумел добыть семь побед и четыре раза сыграл вничью, что принесло 25 баллов и седьмую позицию – на расстояние в четыре очка до зоны еврокубков.



В ноябре Грозный выдал серию из виктории и двух ничьих. Количество поединков без поражений уже составляет шесть матчей подряд.



В составе гостей не выйдет на поле Роши, у хозяев на лавке остались Померко, Попов и Терехов.



За всю историю сегодняшние противники дважды сыграли вничью, при этом два раза успех праздновали игроки «Сочи». Скорее всего, «Ахмат» достиг лимита сыгранных матчей без поражений, что позволит хозяевам добиться победы.



«Барсы» — неплохая команда, которая может восстановить утерянные позиции. Предполагаю успех и победу южан», — сказал Мостовой.

«Сочи» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша продлят грустную серию Джанаева «Сочи» пропускает на протяжении девяти матчей чемпионата России, а грозненцы сейчас хороши.