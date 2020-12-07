«Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.84.
«Нет веселее зрелища, чем игра 21-й команды Континентальной лиги с 22-й. Тот самый случай, когда детей надо уводить подальше от телевизоров, если вдруг кому-то придёт в голову отсмотреть этот великий матч.
Нельзя не сказать, что такие матчи, когда перед соперниками уже не стоят турнирные задачи, когда «всё уже украдено до нас», наиболее сложны для прогнозов. Хоть и существует лишь два наиболее распространённых сценария. По одному из них, поскольку обоим терять уже нечего, получится весёлая беготня без средней зоны с общим числом заброшенных шайб более десятка. По другому варианту, оба соперника катаются в своей зоне, зарабатывая гарантированное очко в надежде на овертаймовский фарт. И попробуй тут пойми, во что именно будут играть лузеры текущего чемпионата.
Но мы всё-таки попробуем. «Нефтехимик» так и не научился преодолевать насыщенную оборону, но стоит любому из соперников дать слабину, нижнекамцы способны набросать большое количество шайб. А слабина, скорее всего, будет. Поэтому и следует предложить в качестве основного сценарий «Размахнись, рука, раззудись, плечо». При этом больше шансов видится у «химиков», которые в этом сезоне уже выиграли у китайских товарищей оба «междусобойчика».
Итак, хороший и многоголевой, весёлый, с шутками и прибаутками матч, в котором хозяева победят в основное время и с небольшим преимуществом. Но общее количество заброшенных шайб при этом приятно удивит», — полагает Лебедев.
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