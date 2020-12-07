«Брайтон» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Саутгемптон».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Матч команд, за которыми интересно наблюдать, где бы в турнирной таблице они ни находились.
«Брайтону» не везло в начале сезона, потом последовал психологический спад, и вот, кажется, команда Грэма Поттера подходит к должному уровню. В двух последних матчах она выглядела достаточно хорошо, чтобы переиграть на выезде «Астон Виллу» и свести к ничьей встречу с «Ливерпулем».
«Саутгемптон» в прошлом туре проиграл впервые за восемь туров. Южане полностью переиграли «МЮ» в первом тайме (2:0), но затем не сумели справиться с неожиданно мощным ответом манкунианцев и пропустили трижды.
И те, и другие хороши в прессинге и знают, как уходить из-под него, организовывая атаки. Гости кадрово более качественная команда, но, думаю, опасность, будет возникать и у тех, и у других ворот.
Скорее всего, команда Хазенхюттля будет всё-таки ближе к победе, и при этом отличатся и те, и другие», — полагает Петросьян.
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