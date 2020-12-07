Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 в Катаре после жеребьёвки квалификации

В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. По её итогам букмекеры обновили линию на победителя турнира.
Основным претендентом на победу в ЧМ-2022 считается сборная Бразилии — на неё дают коэффициент 7.00. Ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 7000 рублей.
Следом идут Франция (8.00), а также Англия, Германия и Испания (все — по 10.0). Ниже оценены шансы Бельгии, Аргентины (по 13.0), Нидерландов и Португалии (по 15.0).
Десятку замыкает Италия (17.0). За 65.0 предлагается поставить на Колумбию, Уругвай или Хорватию, а за 100.0 — на Мексику, Сербию, Турцию, Украину, Чили или Швецию.
Сборная России делит в числе претендентов 20-е место с Данией, Катаром и США. Сделать ставку на любую из этих сборных можно за 150.0: ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 150 тыс. рублей.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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