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ЧМ-2022: результаты жеребьёвки квалификации для сборной России, формат и правила

ЧМ-2022: результаты жеребьёвки квалификации для сборной России, формат и правила
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В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Сборная России попала в группу H. Соперниками будут команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Перед жеребьёвкой квалификационного турнира сборная России находилась в третьей корзине. До этого российская сборная была во второй корзине, но после серии неудач россияне потеряли это место.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.

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