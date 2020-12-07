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Соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022, с кем сыграет команда Черчесова

Соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022, с кем сыграет команда Черчесова
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В Цюрихе состоялась жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сборная России попала в группу H. Соперниками России в этой группе будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Перед жеребьёвкой квалификационного турнира сборная России находилась в третьей корзине. До этого российская сборная была во второй корзине, но после серии неудач россияне потеряли это место.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир

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