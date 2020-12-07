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Эксперты оценили шансы сборной России напрямую попасть на ЧМ-2022 в Катаре

Эксперты оценили шансы сборной России напрямую попасть на ЧМ-2022 в Катаре
Ставки / Прогнозы 0

В Цюрихе состоялась жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сборная России попала в группу H. Соперниками России в этой группе будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Эксперты считают явным фаворитом группы Н сборную Хорватии — ставки на первое место финалиста ЧМ-2018 принимают с коэффициентом 1.70. В случае успеха 1000 рублей принесут 1700 рублей.

Сборная России занимает второе место в списке претендентов. Если она попадёт на ЧМ-2022 напрямую, сыграет коэффициент 4.00 (25% вероятности). Ставки на Словакию принимаются за 7.00, на Словению — за 12.0, на Кипр — за 50.0, на Мальту — за 100.0.

Если сборная России попадёт в число двух лучших команд группы, зайдёт коэффициент 1.45. Обратный исход доступен за 2.55.

10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф. Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир.

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 в Катаре после жеребьёвки квалификации
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