«Зенит» — «Боруссия» Д: эксперты оценили шансы команды Семака выиграть в последнем туре ЛЧ

8 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд, группа F. Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79 (53%). Успех российского клуба оценён в 4.70 (21%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95 (26%).
Букмекеры уверены, что матч группы F Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 4.50. Гол Артёма Дзюбы идёт за 3.10.
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