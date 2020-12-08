«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 8 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.79.

Сине-бело-голубые точно останутся четвёртыми. Турнирная мотивация дортмундской «Боруссии» в группе F Лиги чемпионов тоже невелика. За пять игр клуб набрал 10 баллов и гарантировал выход в плей-офф. Правда, первое место может отнять «Лацио», а потому играть вполсилы немцам вряд ли стоит. Скорее всего, россиян снова ожидают мучительные 90 минут, ведь дортмундцы в хорошей форме.



В 10 последних играх во всех турнирах у чёрно-жёлтых всего два поражения, одно из которых от «Баварии». А ещё — две ничьи и шесть побед. За указанное время получилось забить целых 23 мяча, а пропустить только девять. Причём в двух последних матчах с «Лацио» (1:1) и «Айнтрахтом» (1:1) чёрно-жёлтым пришлось играть без своего молодого голеадора Эрлинга Холанда, который получил травму.



Вообще, список кадровых потерь у команды Люсьена Фавра довольно обширен. Ожидается, что в Санкт-Петербурге не сыграют ни Холанд с Аканджи и Мёнье, ни Рафаэл Геррейру с Делейни. С большой долей вероятности тренерский штаб побережёт кого-то из лидеров. Турнирная ситуация позволяет.



Вполне возможно, что российский клуб сможет воспользоваться ситуацией и даже забьёт, но шансы на положительный исход кажутся скромными. Даже ближайший резерв немецкого клуба постоянно показывает высокое качество футбола, потому спорить с котировками букмекеров сложно.



В Дортмунде, как и в Брюгге, «Зенит» пробил по воротам соперников только четыре раза и в целом показал невнятную игру. Родные стены и болельщики на трибунах должны придать уверенности, но сенсации мы бы ждать не стали. Проверим лобовую победу гостей за коэффициент 1.79, они сейчас даже без Холанда заметно сильнее петербуржцев.