«Челси» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 8 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.93.
Хозяева в порядке. В Лиге чемпионов точно финишируют первыми, 22 очка в 11 турах чемпионата Англии позволяют держаться в топ-3. Негативная новость всего одна — травма Хакима Зиеша, которого беспокоит задняя поверхность бедра.
«Краснодар» тем временем добыл две победы подряд. В прошлый раз подобное случалось аж в сентябре: тогда выпороли «Химки» (7:2) и одолели ПАОК (2:1). И вот дождались. Трудовые 1:0 с «Ренном» на своём поле обеспечили третью строчку в квартете и попадание в плей-офф Лиги Европы.
Ситуация та же, что у «Челси»: даже при равенстве очков французы окажутся ниже из-за очных встреч. Соответственно можно играть в своё удовольствие и наслаждаться моментом. Настроение должно быть хорошим, ведь в субботу разгромили «Ротор» в Российской Премьер-Лиге (5:0).
Справедливости ради, волгоградцы смотрелись здорово. Многое решило удаление при счёте 1:0, до которого новичок элитного дивизиона выглядел никак не хуже. Да и в меньшинстве моментов создал достаточно. Блистательно действовал Матвей Сафонов, без которого «быки» пропустили бы как минимум парочку.
Это и напрягает. Защита «Краснодара» даже в численном большинстве многое позволяла худшему клубу РПЛ, хотя линия обороны была оптимальной — Чернов, Кайо, Мартынович и Чернов. Зато удалось поберечь лидеров. Из линии полузащиты и атаки 90 минут провели только Шапи и Марков, которых сложно назвать железными игроками основы.
«Челси» наверняка проведёт ротацию: задача на групповой этап Лиги чемпионов выполнена, а уже в субботу предстоит наведаться к «Эвертону». Вот только ближайший резерв у лондонцев в полном порядке, а защита российского клуба позволяет соперникам слишком многое. Логичнее всего отталкиваться от голов.
Терять абсолютно нечего, есть возможность сыграть в удовольствие. И в случае успеха, например, поднять трансферную стоимость. Даже странно, что на тотал больше 3 гола букмекеры дают отличный коэффициент 1.93. Синие добрались до этой планки в семи из девяти последних поединков. А теперь доверят последний рубеж Кепе, что по умолчанию чревато нервозностью и привозами.
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