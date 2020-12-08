«Барселона» — «Ювентус»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус».

Ставка: ИТБ 1 гола «Ювентуса» за 1.66.

Должно быть весело. Терять командам нечего, выход в плей-офф обеспечен. Ждать у моря погоды гости не смогут, ведь им нужно забивать как минимум трижды. Задача крайне сложная, но попытаться определённо стоит. Предпосылки для высокой результативности имеются, перекатов мяча в центре поля быть не должно.



Даже странно, что букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.74 на тотал больше 2.5 мяча. Испанский клуб пробивал планку в шести из семи предыдущих поединков, итальянский — в трёх из четырёх. Единственное исключение — 1:1 с «Беневенто», но там тренерский штаб предоставил Роналду отдых, что сказалось на атаке.



Кадровых проблем у хозяев по-прежнему достаточно. Точно не будет Пике, Юмтити, Серхи Роберто и Фати, вдобавок накануне повреждение получил Усман Дембеле. А ведь в последние недели от него стабильно исходила острота. У туринцев ситуация попроще — нет Хедиры, Кьеллини и Демирала.



Пара центральных защитников Лангле — Минглеса категорически не впечатляет. Бускетс вернулся в строй, однако с «Кадисом» выглядел просто кошмарно. Видимо, простой сказывается. Успеет ли он набрать форму за несколько дней — большой вопрос. Скорее всего, в центральной оси у сине-гранатовых будут трудности.



На таком фоне ИТБ 1 гола «Ювентуса» за 1.66 выглядит бетонной ставкой. Если гости ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Логика простая: невероятно мотивированный Роналду будет рвать и метать, а главное — туринцам нужно лезть вперёд и забивать. Сильную нагрузку центр обороны каталонцев вряд ли выдержит.