ЧМ-2022: результаты жеребьёвки квалификации, кто с кем играет, составы групп

В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Армения, Лихтенштейн.
Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.
Помимо 10 команд, занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.
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