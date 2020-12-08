«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Последний тур Лиги чемпионов, в рамках которого пройдёт матч между «Зенитом» и «Боруссией» Дортмунд в Питере. Матч пройдёт под крышей, при минимуме болельщиков. Для «Зенита» этот матч ровным счётом ничего не значит, кроме репутационных моментов. А для «Боруссии» значит — займёт команда первое место или нет.



Там есть ещё определённые расклады во второй паре «Брюгге» — «Лацио». Если «Лацио» уступит «Брюгге», а Дортмунд проиграет «Зениту», то при равенстве очков «Боруссия» всё равно будет первой. Насколько важно для команды занять первое место, я, честно говоря, не знаю, но наверняка «Боруссия» приедет в боевом составе. «Зенит», если хочет громко хлопнуть дверью, должен сыграть смело. Говорил Артём Дзюба, что если и вылетать, то надо делать это ярко, а не так, как «Зенит» играл в последних матчах что с «Брюгге», что с «Лацио», проигрывая в Риме.



Сейчас все ключевые игроки «Зенита» в строю. Малком, Азмун, который здорово сыграл с «Уралом», сам Дзюба может сыграть. Есть вопросы по Ловрену, но и он наверняка выйдет на поле. Кроме Чистякова, все игроки «Зенита» в строю. Да, Дриусси высказался нелицеприятно относительно своей позиции в «Зените», но, мне кажется, внутри коллектива это постараются как-то решить.



Последний матч для «Зенита» в Лиге чемпионов. Потом будет ещё матч против московского «Спартака». Сейчас надо сосредоточиться и постараться сыграть в последнем домашнем матче Лиги чемпионов. Ведь это первый исторический матч, когда российская команда играет у себя дома. В такой игре нужно действовать ярко. Думаю, что здесь не довлеет над «Зенитом» результат. Можно сыграть не так зажато, как в предыдущих матчах, к примеру в Дортмунде, когда сыграли 0:2. Можно предложить «Боруссии» открытый бой. Если Дортмунд этот бой поддержит, пусть и без Холланда, но с Азаром, Беренхеймом, Рейной, Санчо и другими быстрыми ребятами, то наверняка мы увидим хороший результативный футбол.



Мой прогноз на матч «Зенит» — «Боруссия» — тотал больше 2.5 мяча за 1.7 или тотал больше 3 за коэффициент уже выше двойки», — сказал Генич.