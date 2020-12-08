«Амур» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Локомотив».



Ставка: ничья за 4.19.



«Честно говоря, за «Локомотив» немного страшно. «Амур» у нас хоть и болтается в недрах турнирной таблицы ближе ко дну, но дома периодически даёт встряску даже олигархам. Из Хабаровска «остриженными» уже уехали: «Ак Барс» (1:7), «Йокерит» (1:4), «Авангард» и «Магнитка» (по 1:2 на «душу населения»), последним, пришибленным Дальним Востоком, стал «Спартак» (2:6). И «Локомотив» вполне органично вписывается в эту икебану из скальпов, собранную в нынешнем сезоне на «Платинум-Арене».



Хотя, в общем-то, ничего на это не намекает. Ярославцы достаточно уверенно играют с «Амуром», имеют более чем двукратное превосходство по числу побед, причём это соотношение в целом поддерживается ими как дома (чуть больше), так и на выезде (чуть меньше). То есть, по идее, ничто не мешает «Локомотиву» привезти из Хабаровска два очка. Но… Но что-то не даёт сделать такое предсказание.



Получается, что я не основываюсь ни на чём, кроме ощущения поротой задницы. И именно это ощущение заставляет меня предсказать в Хабаровске низовую ничью в основное время (хорошо, если 2:2, а то и 1:1), после которой дальневосточники с помощью какого-нибудь «кривоколенного» рикошета или ещё более загадочного пердимонокля возьмут второе очко. И не спрашивайте меня, как такое возможно», — сказал Лебедев.

«Амур» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка и Светлов устоят день вратарей в Хабаровске В шести предыдущих очных встречах забивалось не более трёх шайб.