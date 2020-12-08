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«РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: 1-й гол «РБ Лейпциг» за 1.95.

«Решающий матч за выход из группы. «Лейпциг» устраивает только победа, «Ман Юнайтед» достаточно не проиграть, хотя на ничью команда Сульшера играть не особенно умеет.

Последнее время очень непредсказуемыми получаются матчи с участием манкунианцев. Но есть в них всё-таки что-то общее: «Юнайтед» здорово проявляет свой характер. Команда умеет переламывать ход встречи. «Дьяволы» часто пускают соперника вперёд («Саутгемптон», «Эвертон», «Вест Хэм», «ПСЖ»), а затем преодолевают обстоятельства и часто выигрывают. Отсюда, думаю, есть смысл и здесь заиграть ставку на первый гол именно «Лейпцига», — сказал Дементьев.

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Манкунианцев устроит ничья, немецкому клубу для выхода в плей-офф нужно победить любой ценой.
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