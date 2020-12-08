«Челси» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.91.
«Краснодар» гостит у «Челси» в заключительном поединке групповой стадии. Команды уже решили свои задачи и подходят расслабленными.
«Аристократы» за счёт предыдущей виктории в противостоянии с «Севильей» (4:0) гарантировали первую строчку в квартете и готовятся к плей-офф. Во внутреннем первенстве всё тоже неплохо, поскольку удалось отобрать очки у лидирующего «Тоттенхэма» (0:0). Была ещё победа над «Лидсом» (3:1).
На мой взгляд, ставку лучше сделать в пользу принимающей стороны. Хозяева играют в симпатичный атакующий футбол, да и скамейка у них намного шире. Сейчас вся обойма находится в прекрасной физической форме и готова доказывать тренерскому штабу свою состоятельность.
«Быки» одержали долгожданную победу в главном еврокубковом турнире — 1:0 против французского «Ренна», что позволило пробиться в еврокубковую весну. На позитивной волне победа пришла в чемпионате России с разгромным счётом 5:0 против «Ротора», правда, они идут только девятыми.
Думаю, что в этой паре краснодарцам ловить абсолютно нечего, даже со столь немотивированным оппонентом. Тем более игра проходит в Англии. Класс соперников просто несопоставим, и я, к сожалению, жду разгромное поражение «быков», — сказал Павлюченко.
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