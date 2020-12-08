«Зенит» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: «Зенит» не проиграет за 2.15.
«Зенит» провалил групповой турнир Лиги чемпионов. За пять туров текущего розыгрыша чемпион России сумел добыть только один балл, когда разделил очки на своём поле с «Лацио» (1:1). В остальных поединках Санкт-Петербург проиграл, что лишило команду надежды даже на Лигу Европы.
В чемпионате России команда смогла добыть уверенную победу над «Уралом», прервав серию невнятных матчей. Эта победа позволила команде выйти на первое место вместе с московским «Спартаком», но у действующего чемпиона лучшая разница забитых голов.
«Боруссия» в последнем туре сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), что принесло Дортмунду уже 19 очков и отправило коллектив на четвёртую позицию. В активе «шмелей» шесть викторий и четыре балла до первой «Баварии».
В групповом турнире главного клубного первенства Европы жёлто-чёрные досрочно закрыли вопрос с выходом в следующий раунд – три победы и ничья принесли 10 баллов, что, скорее всего, сегодня внесёт свои коррективы в состав гостей.
Я считаю, что успех в РПЛ поможет «Зениту» собраться и добыть очки для рейтинга России, тем более что эти баллы поддерживаются немаленькой суммой призовых. Дортмунд, скорее всего, выйдет на поле полурезервным составом, и тренер даст отдохнуть основным исполнителям.
Ожидаю, что «Зенит» сыграет за престиж и как минимум не проиграет», — сказал Мостовой.
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