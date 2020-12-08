«Челси» — «Краснодар»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Сразу нужно сказать, что синие обеспечили себе первое место, «Краснодар» — третье. По большому счёту, игра будет сродни товарищеской. К ней с точки зрения ставок нужно относиться таким образом.



Привлекательная вывеска, особенно для нас, крутейший турнир на планете, но тем не менее турнирных задач ни те, ни другие здесь решать не будут.



«Челси» провёл свою лучшую игру в сезоне, обыграв «Лидс». Во всех компонентах команда Лэмпарда выглядела отлично и заслуженно любимый многими «Лидс» переиграла. Надо сказать, что на игру с «Краснодаром» выйдет другой «Челси», максимум пересечений там будет 2-3 по сравнению с матчем с «Лидсом». Даже если сравнивать с матчем в Севилье, где «Челси» отметился разгромом, то сейчас будет ещё меньше игроков основного состава.



Понятно, что для «Челси» игра с «Эвертоном», которая пройдёт в субботу, важнее, чем игра с «Краснодаром». Для «Краснодара» ситуация другая. Для него этот матч важен. Это можно было понять по составу на матч с «Ротором». Мусаев дал отдохнуть некоторым игрокам. Естественно, что поездка на «Стэмфорд Бридж» для такого молодого клуба, как «Краснодар», это большое событие. Все его игроки и легионеры будут играть на своём максимуме.



Я был на матче с «Ренном». На хорошем уровне провела ту игру команда. Впервые в этом сезоне можно было сказать в отношении «быков», что они проявили характер. Буквально на зубах вытащили ту игру. Было видно отношение игроков, болельщиков и тренера к этому матчу. Понимали, насколько результат важен. И на волне грядущего успеха случился и разгром «Ротора» в РПЛ. Мне кажется, что на таком же поднятом моральном состоянии «Краснодар» подойдёт к игре против «Челси».



Все коэффициенты, которые предлагают букмекеры на «Краснодар», завышены. Раз они завышены, то значит, что это валуй, а если валуй, то им можно воспользоваться. Соответственно предлагаю такие варианты. Думаю, что периодами «Челси» будет позволять «Краснодару» владеть инициативой и угрожать своим воротам. Не удивлюсь, если в некоторых моментах «Челси» будет отходить на свою половину поля.



Думаю, что «Краснодар» забьёт, но и пропустит, поэтому первый вариант это «обе забьют». Также можно присмотреть вариант тотал «Краснодара» больше 1. Там коэффициент выше 3,30. Кроме того, примерно час игры у «Краснодара» должно быть всё хорошо, потом уже Лэмпард может выпустить 2-3 новых исполнителей, а вот там уже не факт, что «Краснодар» сможет дотянуть до финального свистка. Возможно, физически не выдержит команда. Понятно, что «Челси» может увеличить давление, если команду не будет устраивать счёт после часа игры. Болельщики на стадионе также будут гнать вперёд.



Поэтому ещё один вариант, который мне здесь понравился, — с 1-й по 60-ю минуту «Краснодар» не будет проигрывать. Потом уже всё может быть, но в первой части у «Краснодара» всё может быть неплохо», — сказал Петросьян.

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