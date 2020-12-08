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«Динамо» Киев — «Ференцварош»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов

«Динамо» Киев — «Ференцварош»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ференцварош».

Ставка: победа «Динамо» за 1.88.

«В определяющем матче 6-го тура Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с «Ференцварошем». Определяющей эта игра является не потому, что они решают, кто выйдет из группы, конечно. Обе команды без шансов отстали от лидирующих «Барселоны» и «Ювентуса».

Дело в том, что соперники имеют по одному очку в активе. Они имеют одинаковые шансы на выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Пока по дополнительным показателям выше стоит «Динамо».

Киевляне, на мой взгляд, являются фаворитом в этой встрече. Хотя прямо на межгалактический уровень вышло противостояние Луческу и Реброва. С большим накалом всё будет решаться для их команд в последнем туре.

Очень интересно будет посмотреть эту игру. Оба клуба будут сражаться до последнего за победу. В этой Лиге чемпионов «Динамо» очень мало забивает и много пропускает. Впрочем, подобное можно и сказать про «Ференцварош». Хотя такова судьба слабых команд в группах смерти. Конечно, трудно играть на равных с лучшими командами Испании и Италии.

Нет у меня точной уверенности в победе «Динамо». Хотя в домашнем чемпионате оно лидирует, показывает хороший, результативный футбол. Даже несмотря на удаление в последнем матче киевлян с «Мариуполем», они всё равно победили. На игру с «Ференцварошем» им нужно правильно настроиться и собраться.

Венгерский клуб тоже лидирует в своём чемпионате. Имеет он уже небольшую серию побед там. Хотя считаю, что в украинской Премьер-лиге всё-таки конкуренция и борьба за лидерство чуть выше, чем в венгерской лиге.

Буду верить в «Динамо» в этом матче. Команда Реброва, конечно, тоже имеет шансы на успех. Но всё-таки отдаю предпочтение киевлянам», — сказал Калиниченко.

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С «Ювентусом» и «Барселоной» не совладали, но чемпион Венгрии киевлянам по зубам.
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