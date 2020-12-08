«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов 8 декабря

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.88.



«На последний матч Лиги чемпионов всегда сложно давать прогноз. К примеру, у «Зенита» нет турнирной мотивации. Есть мотивация, хоть немного реабилитироваться перед своими во многом виртуальными болельщиками. Насколько эта мотивация будет работать в случае команды Семака, посмотрим.



У «Боруссии» также вряд ли можно сказать, что это матч жизни и смерти. Да, борьба за первое место имеет право на существование, но в сложившихся условиях фактор своего поля отходит на второй план, поэтому не очень важно, какое место занимать, первое или второе, тем более что в других группах ситуация неоднозначная.



Учитывая, что «Боруссия» последние два матча сыграла вничью, критикуют команду, то настрой на матч с «Зенитом» будет серьёзным. Это позволит «Боруссии» показать более или менее результативную игру.



Со стороны «Зенита» также увидим определённый настрой. Всё-таки последний матч в Лиге чемпионов. Исходя из всех этих обстоятельств, я предлагаю ставку тотал больше 2,5 мяча и «обе забьют». В последнем туре и те и другие всё-таки попытаются нас чем-то порадовать», — сказал Дементьев.

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