«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Автомобилист».
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 2.39.
«Конечно, поражение в Череповце по буллитам (1:2) не то, чего все ждали от «Авангарда». Но до этого «ястребы» выдали серию из шести побед, и это была горячая лошадка. Весь вопрос, сейчас у «Авангарда» начался спад или это просто коса нашла на камень против «Северстали», которая в этом сезоне тоже хороша.
Моё предположение: главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, как опытный специалист, так распределил силы по дистанции, что его команда без спада дотянет до декабрьского перерыва на Евротур.
«Автомобилист» же находится в ужасном состоянии – восемь поражений подряд! И ничто не предвещает, что во вторник в Балашихе мы не увидим девятое поражение. Потому что главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс как раз силы по дистанции не рассчитал, и его автомобиль катит к декабрьской паузе на спущенных шинах.
Я бы в этом матче взял кэф 2.39 на победу «Авангарда» с разницей в две и более шайбы. Думаю, это вполне реально. «Ястребы» мало забивают? Но нас устроит даже счёт 2:0», — сказал Лысенков.
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